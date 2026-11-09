HelloFresh Aktie
|3,05EUR
|0,07EUR
|2,21%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. "Anleger warten auf den Hauptgang", spielte Analyst Trion Reid am Sonntag darauf an, dass eine Rückkehr zum Umsatzwachstum beim Kochboxenversender aussteht. Es sei keineswegs sicher, dass dieser bis 2028 serviert werde - doch sollte es so kommen, sei die derzeitige Bewertung der Aktien viel zu niedrig. Hellofresh gewichte derzeit Gewinn höher als Umsatz./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 09:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3,10 €
|
Abst. Kursziel*:
61,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,83%
|
Analyst Name::
Trion Reid
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
06.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hellofresh auf 4,70 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.26
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
05.11.26
|HelloFresh-Aktie zweistellig im Plus: Schwache Q3-Nachfrage belastet Kochboxen-Riesen (dpa-AFX)
|
05.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|13:35
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13:35
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13:35
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|3,05
|2,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:48
|Walmart Buy
|UBS AG
|13:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|pbb Buy
|Warburg Research
|13:08
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:07
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research