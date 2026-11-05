HelloFresh Aktie
|3,32EUR
|0,35EUR
|11,72%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
05.11.2026 09:25:20
HelloFresh Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,70 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die nach der jüngsten Gewinnwarnung des Kochboxenversenders reduzierten Markterwartungen übertroffen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,60%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HelloFresh
|
12:27
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
11:04
|ROUNDUP: Hellofresh wird bei schwacher Nachfrage profitabler - Aktie erholt (dpa-AFX)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: Q3 2026: HelloFresh SE verbessert Profitabilität über Produktsegmente hinweg (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Q3 2026: HelloFresh SE advances profitability across product segments (EQS Group)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|3,35
|12,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:40
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.