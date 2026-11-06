HelloFresh Aktie
|3,05EUR
|-0,22EUR
|-6,67%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach endgültigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten den Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Kochboxenversender habe bei der Präsentation der Resultate den Fokus auf die Profitabilität gelegt./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3,17 €
|
Abst. Kursziel*:
10,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
12:27
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
05.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.11.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.11.26
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: Hellofresh wird bei schwacher Nachfrage profitabler - Aktie erholt (dpa-AFX)
|
05.11.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|3,12
|-4,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG