HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Zwar hätten der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (AEBITDA) die Erwartungen übertroffen, der Umsatztrend bei Fertiggerichten habe sich aber weiter verschlechtert, während sich die Profitabilität gut halte, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3,60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3,39 €
|
Abst. Kursziel*:
6,19%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
3,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,99%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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