ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Zwar hätten der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (AEBITDA) die Erwartungen übertroffen, der Umsatztrend bei Fertiggerichten habe sich aber weiter verschlechtert, während sich die Profitabilität gut halte, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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