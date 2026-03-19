HelloFresh Aktie

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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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19.03.2026 17:22:46

HelloFresh Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 5,00 auf 3,50 Euro gekappt. Thomas Maul sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "Kochbuch der Enttäuschungen", das der Kochboxenlieferant schreibe. Es sei relativ schwer prognostizierbar, wie schnell das Kerngeschäft auf ein stabiles Ergebnisniveau gebracht werden könne. Gleichzeitig sorge er sich zunehmend darum, ob im Fertiggerichte-Berichte nachhaltig profitables Wachstum möglich sei./rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Verkaufen
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
3,93 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
3,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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