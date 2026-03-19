HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 5,00 auf 3,50 Euro gekappt. Thomas Maul sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "Kochbuch der Enttäuschungen", das der Kochboxenlieferant schreibe. Es sei relativ schwer prognostizierbar, wie schnell das Kerngeschäft auf ein stabiles Ergebnisniveau gebracht werden könne. Gleichzeitig sorge er sich zunehmend darum, ob im Fertiggerichte-Berichte nachhaltig profitables Wachstum möglich sei./rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Verkaufen
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Unternehmen:
HelloFresh
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Verkaufen
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Kurs*:
3,93 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
3,89 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thomas Maul
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KGV*:
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