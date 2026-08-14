HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 4,40 auf 3,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es stünden weiterhin Fragezeichen hinter der Umsatzentwicklung, schrieb Andrew Ross am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Die Erklärung für die Schwäche im Geschäft mit Fertigmenüs überzeugte ihn jedenfalls nicht ganz. Er schätzt, dass sich insbesondere die Investitionen ins Marketing nicht mehr so gut auszahlen. Die US-Daten für die Barclays-Kreditkarten sprächen im Juni und Juli für weiter maues Geschäft bei Fertigmenüs und Kochboxen. Ross ist auch mit Blick auf die mittelfristigen Barmittelzuflüsse skeptisch./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Underweight
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3,10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
3,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
3,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,12%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
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