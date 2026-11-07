HelloFresh Aktie
|2,99EUR
|-0,28EUR
|-8,69%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,35 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Kochboxen-Versender an die jüngsten Quartalszahlen an. Angesichts anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen kürzte er seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre bis 2028./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3,07 €
|
Abst. Kursziel*:
53,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,40%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
06.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Hellofresh auf 4,70 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.26
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
05.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|2,99
|-8,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.11.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG