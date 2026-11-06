HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 3,60 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zentrale Frage, wann es zu einer Umsatzstabilisierung komme, sei weiterhin nicht beantwortet worden, kritisierte Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend nach der Telefonkonferenz des Kochboxenkonzerns zu den Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3,17 €
|
Abst. Kursziel*:
4,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,43%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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