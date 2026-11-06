HelloFresh Aktie

3,13EUR -0,14EUR -4,28%
HelloFresh ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.11.2026 11:25:12

HelloFresh Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 3,60 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zentrale Frage, wann es zu einer Umsatzstabilisierung komme, sei weiterhin nicht beantwortet worden, kritisierte Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend nach der Telefonkonferenz des Kochboxenkonzerns zu den Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3,17 € 		Abst. Kursziel*:
4,17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,43%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HelloFresh

mehr Nachrichten

Analysen zu HelloFresh

mehr Analysen
11:25 HelloFresh Neutral UBS AG
05.11.26 HelloFresh Neutral UBS AG
05.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HelloFresh 3,17 -3,21% HelloFresh

Aktuelle Aktienanalysen

12:08 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 BP Buy UBS AG
12:07 Eni Buy UBS AG
12:07 TotalEnergies Buy UBS AG
11:58 Engie Kaufen DZ BANK
11:57 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
11:55 Diageo Neutral UBS AG
11:54 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11:53 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:53 Swiss Re Sell UBS AG
11:40 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
11:39 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:38 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:37 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:30 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
11:27 RENK Buy Deutsche Bank AG
11:25 HelloFresh Neutral UBS AG
11:22 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11:21 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:18 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
11:17 UBS Outperform RBC Capital Markets
11:16 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Bechtle Buy Warburg Research
11:11 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
11:10 Unilever Hold Deutsche Bank AG
11:10 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
11:05 Rheinmetall Buy UBS AG
10:51 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
10:51 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
10:50 DEUTZ Buy Warburg Research
10:44 Diageo Hold Deutsche Bank AG
10:44 Ryanair Outperform Bernstein Research
10:39 Stabilus Buy Warburg Research
10:39 Kontron Buy Warburg Research
10:38 JOST Werke Buy Warburg Research
10:35 ASOS Buy Deutsche Bank AG
10:24 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
10:16 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
10:09 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
10:01 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
10:00 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
09:57 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:56 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:54 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:42 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:29 Diageo Outperform Bernstein Research
09:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen