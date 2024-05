NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Stacy Rasgon beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie damit, dass in den USA höhere Abgaben auf chinesische Importe zukommen. Die direkten Auswirkungen auf die Chipbranche seien aber zu vernachlässigen, denn Rohchips würden nur wenige von China in die USA ausgeführt. Der größere Sorgenpunkt wäre eine weitere Eskalation der Handelssituation zwischen den beiden Weltmächten./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 03:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 03:08 / UTC



