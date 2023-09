NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Intel anlässlich des ersten Tags der Veranstaltung "Intel Innovation 2023" auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Der Chipkonzern scheine derzeit die richtigen Dinge zu tun, um seine Entwicklung zu stabilisieren, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die nähere Zukunft sehe etwas besser aus, da sich das PC-Geschäft weiter stabilisiere und die Lage bei den Rechenzentren wohl nicht ganz so schlimm sei wie befürchtet. Dennoch gebe es für den Konzern noch "eine Menge Holz zu hacken"./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 02:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 02:59 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.