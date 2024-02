NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach einem Zeitungsbericht über eine Verzögerung eines Chipproduktionsprojekts in Ohio auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42 US-Dollar belassen. Die Verzögerung dürfte kein Problem darstellen mit Blick auf die Geschäftspläne des Konzerns, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des Kapazitätsaufbaus an anderen Orten und der tristen Umsatzentwicklung brauche Intel die Produktionsstätte in Ohio vermutlich schlicht nicht zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 02:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 02:56 / UTC



