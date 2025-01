NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel anlässlich konkurrierender KI-Modelle des chinesischen Start-ups Deepseek auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Die Deepseek-Modelle seien gut und sehr billig, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund zur Panik für die etablierten Anbieter sei das aber nicht, denn angesichts der rasant steigenden Kosten für den weltweiten Ausbau im Bereich Künstlicher Intelligenz seien Innovationen wie die von DeepSeek notwendig./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 01:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 01:42 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.