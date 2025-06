FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Kering nach dem Ausscheiden aus dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 von 152 auf 145 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Wegen schwacher Umsatzentwicklung leide der Luxusgüterkonzern unter einem Rückgang der Marktkapitalisierung, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Montag. Die Herausnahme aus diesem bedeutenden Index könne nun zusätzlichen Verkaufsdruck auf die Kering-Aktien ausüben und deren Sichtbarkeit bei Investoren verringern. Die nachlassende Markenattraktivität, kombiniert mit einer Zielgruppe, die überwiegend im mittleren Käufersegment angesiedelt sei, erhöhe das kurzfristige Abwärtsrisiko./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





