KION GROUP Aktie
|34,33EUR
|0,59EUR
|1,75%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Sven Weier bevorzugt die Aktien von Kion im Vergleich zu den mit "Neutral" gestarteten Jungheinrich-Papieren, wie aus einer Analyse vom Montagnachmittag hervorgeht. Kion dürfte von einer Ausweitung deutscher Konjunkturanreize stärker profitieren und sei außerdem in einer besseren Wettbewerbsposition gegenüber chinesischen Konkurrenten./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 16:06 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,24 €
|
Abst. Kursziel*:
72,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,86%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
07.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
07.10.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Kion auf 58 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.10.26
|MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.10.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Kion auf 60 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu KION GROUP AG
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|34,31
|1,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.