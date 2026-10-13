KION GROUP Aktie

34,33EUR 0,59EUR 1,75%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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13.10.2026 12:26:53

KION GROUP Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Sven Weier bevorzugt die Aktien von Kion im Vergleich zu den mit "Neutral" gestarteten Jungheinrich-Papieren, wie aus einer Analyse vom Montagnachmittag hervorgeht. Kion dürfte von einer Ausweitung deutscher Konjunkturanreize stärker profitieren und sei außerdem in einer besseren Wettbewerbsposition gegenüber chinesischen Konkurrenten./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 16:06 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,24 € 		Abst. Kursziel*:
72,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71,86%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07.10.26 KION GROUP Buy Warburg Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

KION GROUP AG 34,31 1,69% KION GROUP AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:27 Fielmann Add Baader Bank
12:26 KION GROUP Buy UBS AG
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:10 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:09 Befesa Buy UBS AG
11:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:07 Jungheinrich Neutral UBS AG
11:06 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:00 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:08 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09:08 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:08 Danone Outperform Bernstein Research
09:08 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:59 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Semperit buy Baader Bank
12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
12.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
12.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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