KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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30.07.2026 10:58:41

KION GROUP Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Kennziffern des Gabelstapler-Herstellers hätten weitgehend mit den Erwartungen übereingestimmt, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausblicks-Spanne sei verengt worden und nähere sich der Konsensschätzung./rob/edh/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
39,38 € 		Abst. Kursziel*:
9,19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
39,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,59%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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