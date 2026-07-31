KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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31.07.2026 14:01:34

KION GROUP Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gabelstaplerbauers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der derzeitige Jahresausblick impliziere angesichts eines traditionell schwächeren dritten Quartals einen Aufschwung im Schlussquartal./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
38,28 € 		Abst. Kursziel*:
22,78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
37,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,75%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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