HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gabelstaplerbauers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der derzeitige Jahresausblick impliziere angesichts eines traditionell schwächeren dritten Quartals einen Aufschwung im Schlussquartal./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:05 / GMT

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