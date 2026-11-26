KION GROUP Aktie
|30,17EUR
|0,26EUR
|0,87%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 46 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2027 werde nicht einfach für die Branche Warenlagerlogistik, schrieb Timothy Lee am Mittwoch. Er rechnet damit, dass sich der Kampf mit der chinesischen Konkurrenz intensiviert. Zudem sieht er Margengegenwind durch die Kosten und möglicherweise auch ein abnehmendes Auftragswachstum. Insgesamt vermisst Lee bei Kion und Jungheinrich Kurstreiber, wobei er Kion für noch anfälliger hält. Hier weise auch der Konsens besonders hohe Rückschlagsrisiken auf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Equal Weight
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
30,11 €
|
Abst. Kursziel*:
6,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,07%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
Analysen zu KION GROUP AG
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|20.11.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|20.11.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|20.11.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|30,00
|0,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.