WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

26.02.2026 08:31:18

KION GROUP Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aufträge lägen um zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität des Anbieters von Logistiktechnik sei in beiden Konzernsegmenten niedriger gewesen als erwartet. Stark sei hingegen der Free Cashflow ausgefallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Underperform
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
59,15 € 		Abst. Kursziel*:
-13,78%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
57,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,23%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

