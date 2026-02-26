KION GROUP Aktie
|57,45EUR
|-5,45EUR
|-8,66%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aufträge lägen um zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität des Anbieters von Logistiktechnik sei in beiden Konzernsegmenten niedriger gewesen als erwartet. Stark sei hingegen der Free Cashflow ausgefallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Underperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
59,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,78%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
57,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,23%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
07:25
|Kion hofft 2026 auf schwungvolles Automationsgeschäft (dpa-AFX)
|
06:53
|EQS-News: KION mit solidem Geschäftsjahr 2025 – starker Auftragseingang (EQS Group)
|
06:53