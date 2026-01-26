KION GROUP Aktie

62,80EUR -2,30EUR -3,53%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 06:27:21

KION GROUP Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 63 auf 51 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Hoffnung werde nun von der Realität abgelöst, schrieb Lucas Ferhani am Freitagabend. Mit dem starken Lauf der Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik sei eine Geschäftserholung in Deutschland und Europa vorweggenommen worden, die sich in schwachen Daten bisher nicht zeige. Auch die Auftragslage im Bereich Automatisierung drohe sich zu normalisieren. Ferhani setzte für die Aktien nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Underperform
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
65,30 € 		Abst. Kursziel*:
-21,90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
62,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,79%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

mehr Nachrichten

Analysen zu KION GROUP AG

mehr Analysen
06:27 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 KION GROUP Buy Warburg Research
20.01.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.01.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KION GROUP AG 63,25 -2,84% KION GROUP AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:48 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:41 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
07:20 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
07:08 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
06:52 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:51 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
06:23 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
23.01.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
23.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 ASML NV Buy UBS AG
23.01.26 Raiffeisen Barclays Capital
23.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
23.01.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.01.26 KION GROUP Buy Warburg Research
23.01.26 BASF Buy Warburg Research
23.01.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
23.01.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Ericsson Underperform Bernstein Research
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
23.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
23.01.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 BASF Halten DZ BANK
23.01.26 Siemens Healthineers Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen