KION GROUP Aktie
|30,72EUR
|-0,40EUR
|-1,29%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 47 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenaussichten für den Bereich Industrial Trucks
& Services (ITS) seien mau für 2027, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Der Auftragseingang im dritten Quartal sei eine negative Überraschung gewesen. Das Wirtschaftsumfeld bleibe ohnehin herausfordernd./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31,76 €
|
Abst. Kursziel*:
13,35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
18.11.26
|Kion-AR-Chef Sohi legt Amt zum Jahresende nieder - Nachfolgesuche eingeleitet (Dow Jones)
|
18.11.26
|EQS-News: Dr Mohsen Sohi to step down as Chairman of the Supervisory Board of KION at year-end (EQS Group)
|
18.11.26
|EQS-News: Dr. Mohsen Sohi legt Aufsichtsratsvorsitz der KION GROUP AG zum Jahresende nieder (EQS Group)
|
17.11.26
|MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.26
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
03.11.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu KION GROUP AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|30,68
|-1,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|19.11.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|19.11.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Polytec add
|Baader Bank
|19.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research