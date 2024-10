NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 56 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurz vor dem Quartalsbericht gebe es kaum Veränderungen in den Endmärkten zu vermelden, schrieb Analyst Lucas Ferhani in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Geschäftszyklus stehe ein Aufschwung bevor, das genaue Timing sei aber "tricky". Er kappte seine Ergebnisschätzungen, sieht aber großen Wert in der Aktie des Gabelstapler-Herstellers./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / 10:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.