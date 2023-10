LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion nach Zahlen von 39 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ein schwächerer Auftragseingang im dritten Quartal im Segment Industrial Trucks & Services sei durch Großaufträge in der Lagertechnik-Sparte ausgeglichen worden, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anzeichen einer Verlangsamung in beiden Segmenten deuteten auf eine schlechte Sicht auf die Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr 2024./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 18:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 04:10 / GMT





