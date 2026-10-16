KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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16.10.2026 14:31:12

KION GROUP Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion von 59 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal seien von schwächeren Aufträgen bei ITS und einer Unterauslastung geprägt, schrieb Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die reduzierten Jahresziele hätten immerhin die Marktskepsis verringert. Der Experte schraubte seine Prognosen für den Gabelstapler-Hersteller nach unten./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Kaufen
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
34,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
34,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Hauenstein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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