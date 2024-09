MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für LEG von 92 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Er rechne mit einer weiteren Verbesserung der Fundamentaldaten des Sektors, insbesondere im Bereich der Wohnimmobilien, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aktuell stabilisierten sich die Preise für Wohnimmobilien. Zudem gebe es ein anhaltend starkes Mietwachstum wegen der Angebots-Nachfrage-Lücke bei erschwinglichen Mietwohnungen. Der Experte verwies ferner auf eine allmähliche, wenn auch langsame Erholung des Transaktionsmarktes. Dies biete die Chance, den Verschuldungsgrad durch Veräußerungen zu reduzieren./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 16:00 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



