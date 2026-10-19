Lufthansa Aktie
|7,09EUR
|-0,04EUR
|-0,56%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Zur angekündigten Beteiligung der Fluggesellschaft an der Konkurrentin TAP und einer möglichen späteren Komplettübernahme schrieb Jarrod Castle am Montag, diese Transaktion könnte ihr etliche Vorteile bringen. Er verwies auf eine breitere geografische Aufstellung der Lufthansa-Gruppe insbesondere in Lateinamerika sowie den Nutzen für das Wartungs- und Luftfrachtgeschäft. Als nächsten Kurstreiber sieht der Experte die Quartalszahlen am 3. November. Er verwies zudem auf Berichte, wonach die Lufthansa im Bereich Software Aktivitäten im Wert von einer Milliarde Euro verkaufen könnte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,22 €
|
Abst. Kursziel*:
38,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,04%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Lufthansa-Aktie steigt: Hohe Treibstoffkosten zwingen Eurowings zum Sparkurs (dpa-AFX)
|
16.10.26
|'FT': Lufthansa erwägt Verkauf von Software-Geschäftsteilen (dpa-AFX)
|
16.10.26
|Berlin: Lufthansa-Einstieg bei Tap Richtungsentscheid (dpa-AFX)
|
16.10.26
|Lufthansa exploring sale of software assets in €1bn deal (Financial Times)
|
16.10.26
|Lufthansa exploring sale of software assets in €1bn deal (Financial Times)
Analysen zu Lufthansa AG
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,10
|-0,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:13
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|09:06
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|McDonald's Buy
|UBS AG
|07:53
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:28
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)