Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,60 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschaft habe wohl ein schwieriges Quartal hinter sich, weshalb das operative Ergebnis (Ebit) im Jahresvergleich deutlich gesunken sein sollte, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag in seinem Ausblick. Vor den Zahlen am 4. August habe er aber seine Ergebnisschätzungen (EPS) mit Blick auf gesunkene Annahmen für Kerosin und Steuern nach oben geschraubt. Das Management gehe für 2026 zudem weiter von einem Ebit deutlich über dem Vorjahresniveau aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
11,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,98 €
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Abst. Kursziel*:
10,24%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
9,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
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KGV*:
-
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