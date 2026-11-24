Lufthansa Aktie
|8,90EUR
|0,00EUR
|0,04%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich der Insolvenz der spanischen Fluggesellschaft Plus Ultra auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Profitablere Airlines mit solideren Bilanzen ? vor allem die kapitalstarke IAG-Tochter Iberia ? seien nach wie vor am besten aufgestellt, um von den Schwierigkeiten schwächerer Fluggesellschaften zu profitieren, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 21:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,86 €
|
Abst. Kursziel*:
7,25%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,72%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
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|08:00
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Aktien in diesem Artikel
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|8,90
|0,07%
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|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
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|07:11
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|07:10
|BNP Paribas Overweight
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|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
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|Heidelberg Materials Overweight
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|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
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|23.11.26
|Symrise Market-Perform
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|23.11.26
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|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|23.11.26
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|UBS AG
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|Erste Group Bank
|23.11.26
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|MPCM
|23.11.26
|ABB Sector Perform
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|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
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|Deutsche Bank AG
|23.11.26
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|Deutsche Bank AG