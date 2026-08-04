Lufthansa Aktie
|8,11EUR
|-1,12EUR
|-12,13%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal der Fluggesellschaft und auch die Aussagen zum Gesamtjahr 2026 seien etwas schwächer ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er rechnet daher mit einem gewissen Druck auf die Aktie./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,23 €
|
Abst. Kursziel*:
33,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,60%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
13:34
|MÄRKTE EUROPA/DAX legt weiter zu - Lufthansa und Zalando fallen (Dow Jones)
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
11:14
|AKTIE IM FOKUS 2: Lufthansa verlieren zweistellig nach Zahlen - Chart eingetrübt (dpa-AFX)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Lufthansa nach Zahlen auf 'Hold' (dpa-AFX)
|
09:39
|ROUNDUP/Teures Kerosin: Lufthansa hält doch Gewinnrückgang für möglich (dpa-AFX)
|
09:29
|Lufthansa: Gewinn bricht ein, Kerosinkosten und Streiks belasten Quartalszahlen (Spiegel Online)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
09:19