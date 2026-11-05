Lufthansa Aktie
|8,15EUR
|0,10EUR
|1,22%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,10 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht an. Er sieht sowohl für die Papiere der Airline als auch die gesamte Branche Rückschlagsrisiken./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:47 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sell
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
8,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,40%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
8,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,02%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
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17:58
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15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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12:27
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|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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04.11.26
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04.11.26
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04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,12
|0,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.