Lufthansa Aktie

8,68EUR 0,19EUR 2,24%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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05.08.2026 10:46:35

Lufthansa Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Dienstagabend seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht der Fluggesellschaft. Wie bereits nach dem ersten Quartal ist er weniger optimistisch als die Lufthansa selbst, was die Weitergabe höherer Treibstoffkosten angeht./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:04 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sell
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
7,10 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
8,60 € 		Abst. Kursziel*:
-17,46%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
8,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,30%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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