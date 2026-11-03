Lufthansa Aktie
|7,75EUR
|0,34EUR
|4,62%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Resultate der Fluggesellschaft hätten im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Geschäftsziele bewegten sich im mittleren Bereich der Markterwartungen, was die Anleger beruhigen sollte./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,72 €
|
Abst. Kursziel*:
29,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,03%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:34
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
12:26
|XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
10:45
|Keine Kurzarbeit bei Eurowings im Winter (dpa-AFX)
|
10:28
|ROUNDUP 2: Kerosin belastet Lufthansa 2026 noch stärker - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
08:18
|ROUNDUP: Kerosinpreis belastet Lufthansa 2026 noch stärker - Gewinnziel gedämpft (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,74
|4,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG