Lufthansa Aktie
|8,76EUR
|-0,09EUR
|-1,06%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa nach einer hauseigenen Konferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Aussagen aus dem Management der Fluggesellschaft blieben für die Branchenaussichten optimistisch und deckten sich mit der früheren Kommunikation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht sich mit seinen Schätzungen über den Konsensprognosen und die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
8,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,23%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
8,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,01%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:37
|ROUNDUP 2: Mediation beendet: Bei Lufthansa drohen neue Streiks (dpa-AFX)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11:08
|ROUNDUP: Mediation zwischen Lufthansa und Piloten ohne Einigung (dpa-AFX)
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
16.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|21:06
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|21:06
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:06
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,76
|-1,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:06
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:45
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:17
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:16
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:16
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:28
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:07
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|15:57
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|14:51
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:51
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13:34
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:33
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:58
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:41
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:29
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|12:05
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11:48
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research