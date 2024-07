NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Market-Perform" belassen. Aktuelle Daten signalisierten einen etwas schwächeren Sommer der europäischen Fluggesellschaften, schrieb Analyst Alexander Irving in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Allgemein preisten die Sektoraktien aber bereits ein allzu düsteres Szenario ein. Irvings Favorit ist Ryanair./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 16:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.