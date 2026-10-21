Lufthansa Aktie
|7,27EUR
|-0,02EUR
|-0,33%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 3. November ist Analyst Harry Gowers für das operative Ergebnis (Ebit) vor allem wegen der gestiegenen Treibstoffkosten pessimistischer als der Marktkonsens, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Ob die gestiegenen Ticketpreise die Kostenentwicklung kompensieren könnten, sei fraglich. Entscheidend sei, ob die Fluggesellschaft ihren Ebit-Ausblick bestätige. Gowers geht von einer Einengung der Zielspanne in Richtung des unteren Endes aus - dort liege auch schon der Marktkonsens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,71%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Lufthansa-Aktie im Minus: Austrian-Airlines-Flugzeug muss wegen Drohung in Sofia stoppen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lufthansa AG
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,29
|-0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.