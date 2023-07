NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta vor Zahlen zum zweiten Quartal von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an den Technologie- und Social-Media-Konzern seien hoch, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Immerhin sei der Aktienkurs seit Jahresbeginn um 159 Prozent und mithin überdurchschnittlich stark gestiegen. Meta werde beim Umsatz die Erwartungen voraussichtlich übertreffen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 00:00 / ET



