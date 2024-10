NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel vor den am 16. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 5,40 auf 4,70 norwegische Kronen gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Im Fokus der Investoren dürften beim Wasserstoff-Spezialisten der Auftragsbestand stehen sowie die Margen und die Expansionen & Partnerschaften, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 18:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 18:42 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.