Nestlé Aktie
|90,53EUR
|-0,23EUR
|-0,25%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Eine Beschleunigung des realen internen Wachstums (RIG) habe oberste Priorität für den Lebensmittelkonzern, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Bei Tiernahrung und Kaffee zeichneten sich bessere Trends ab./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
82,72 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3,29%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
82,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,21%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
25.02.26
|SPI aktuell: SPI klettert (finanzen.at)
|
25.02.26
|Verluste in Zürich: SMI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
25.02.26
|Handel in Zürich: SLI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Gewinne in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken (dpa-AFX)
|
24.02.26