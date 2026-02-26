LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach einem Analystentreffen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Eine Beschleunigung des realen internen Wachstums (RIG) habe oberste Priorität für den Lebensmittelkonzern, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Bei Tiernahrung und Kaffee zeichneten sich bessere Trends ab./rob/bek/ag



