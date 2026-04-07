EVN Aktie
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WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
EVN - Barclays erhöht Kursziel von 25 auf 29,50 Euro
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen EVN von 25,0 auf 29,50 Euro angehoben. Die Einstufung "Equal Weight" wurde vom Analystenteam um Peter Crampton unverändert beibehalten.
Die Barclays-Experten halten die EVN-Aktien im Vergleich zu anderen europäischen Versorgungsunternehmen für fair bewertet, zumal die 12,6-prozentige Beteiligung am Verbund mittlerweile einen erheblichen Anteil der Marktkapitalisierung ausmacht, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 2,58 Euro für 2025/26, sowie 2,39 bzw. 2,58 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,92 Euro für 2025/26, sowie 0,95 bzw. 1,03 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.
Zuletzt notierten die EVN-Titel am Donnerstag an der Wiener Börse bei 29,30 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/mik
ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at
AFA0001 2026-04-03/12:36
|Zusammenfassung: EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
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Unternehmen:
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
29,50 €
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Rating jetzt:
-
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Kurs*:
29,30 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Kurs aktuell:
29,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Peter Crampton
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KGV*:
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Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
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