Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 86 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
76,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12,57%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
76,47 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
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