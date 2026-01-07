Nestlé Aktie
|82,62EUR
|0,68EUR
|0,83%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 76 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein gekürztes Kursziel reflektiere ein mittelfristiges Basisszenario für den Lebensmittelhersteller, das im Kontext zu sehen sei mit seinem Sektorausblick und in diesem Jahr von umfangreicheren Preisanpassungen ausgehe, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei 76 Franken scheine das Abwärtspotenzial eingedämmt zu sein./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
76,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
76,16 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
76,16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,21%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
06.01.26
|Nestle-Rückruf von Babynahrung: Kaum finanzielle Auswirkungen (dpa-AFX)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: SMI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
|
06.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
06.01.26
|SMI aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.01.26
|Verluste in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen
|07:10
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|82,48
|0,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:10
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|BP Neutral
|UBS AG