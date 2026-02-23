Nestlé Aktie

88,37EUR 0,05EUR 0,06%
Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

23.02.2026 10:35:52

Nestlé Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 76 auf 77 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen am Montag an die Geschäftszahlen an. Die mit Spannung erwarteten Signale des neuen Konzernchefs seien recht unspannend gewesen. Einige monierten, dass die Zusicherung "kein Strukturwandel" bedeute, dass ein Realitätscheck noch bevorstehe. Angesichts dieser Unsicherheit und der Aktienbewertung dürften die Aktien wohl bis zum zweiten Halbjahr "Wassertreten"./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
77,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
80,83 CHF 		Abst. Kursziel*:
-4,74%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
80,89 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,81%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Analysen
20.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
20.02.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 88,54 0,25% Nestlé SA (Nestle)

