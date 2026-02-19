Nestlé Aktie
|88,05EUR
|0,96EUR
|1,10%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe mit dem Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion. Auch das organische Umsatzwachstum liege über den Erwartungen. Das für 2026 angestrebte Wachstum dürfte indes vor allem von der zweiten Jahreshälfte abhängen und die EPS-Erwartungen sollten wegen negativer Währungseffekte sinken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
81,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10,43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
80,87 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,29%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
10:48
|ROUNDUP: Nestlé schrumpft und fokussiert sich stärker auf Kernmarken (dpa-AFX)
|
09:47
|AKTIE IM FOKUS: Nestle deutlich im Plus nach Zahlen (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel: SMI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
08:44
|Nestlé plans ice cream sale as it slims down under new CEO (Financial Times)
|
07:57
|WDH: Nestle fokussiert sich künftig auf vier Geschäftsbereiche (dpa-AFX)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|88,61
|1,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|freenet Sell
|UBS AG
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07:49
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:24
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:06
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|DWS Group Buy
|UBS AG