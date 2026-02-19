Nestlé Aktie

88,05EUR 0,96EUR 1,10%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

19.02.2026 09:10:46

Nestlé Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe mit dem Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion. Auch das organische Umsatzwachstum liege über den Erwartungen. Das für 2026 angestrebte Wachstum dürfte indes vor allem von der zweiten Jahreshälfte abhängen und die EPS-Erwartungen sollten wegen negativer Währungseffekte sinken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:25 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
81,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
10,43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
80,87 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11,29%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:28 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
09:24 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
09:10 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:38 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:12 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
