Nestlé Aktie
|87,59EUR
|0,50EUR
|0,57%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Franken auf "Neutral" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es frühe Anzeichen von Fortschritten, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Ein wichtiger Punkt sei, dass das Produkt-Portfolio auf vier Geschäftsbereiche konzentriert werde: Kaffee, Tiernahrung und Ernährung ergänzten dabei den Bereich Food & Snacks./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80,19 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79,75 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,19%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken (dpa-AFX)
|
10:48
|ROUNDUP: Nestlé schrumpft und fokussiert sich stärker auf Kernmarken (dpa-AFX)
|
09:47
|AKTIE IM FOKUS: Nestle deutlich im Plus nach Zahlen (dpa-AFX)
|
09:29
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:07
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|88,04
|1,09%
