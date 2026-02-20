Nestlé Aktie

87,80EUR -1,28EUR -1,44%
Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

20.02.2026 13:23:00

Nestlé Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 78 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns hätten klare Fortschrittssignale gezeigt, und die Vorhersagbarkeit der künftigen Geschäftsentwicklung sei besser als zuvor befürchtet, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die ermutigenden Resultate und der Ausblick hätten einige seiner größten Sorgen allerdings nicht zerstreuen können. Delmas rechnet für 2026 nicht mit klar positiven Überraschungen beim organischen Wachstum. Entsprechend skeptisch dürfte der Markt mit Blick auf das von mittelfristig angestrebte, vierprozentige Wachstum bleiben./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80,38 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0,47%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
80,20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,25%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

