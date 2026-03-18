Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Bei den defensiven und niedrig bewerteten Nahrungsmittelherstellern bestehe ein vergleichsweise geringes Umsatzkosten-Risiko. Pannutis Favorit ist Danone./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
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Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
90,00 CHF
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
80,84 CHF
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Abst. Kursziel*:
11,33%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
78,99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,94%
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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