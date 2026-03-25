Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle vor den am 23. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Vorübergehende Belastungen dürften das reale interne Wachstum (RIG) des Nahrungsmittelkonzerns überschatten, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 13:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
76,75 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
76,36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,77%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
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