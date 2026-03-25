Nestlé Aktie

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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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25.03.2026 13:21:29

Nestlé Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle vor den am 23. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Vorübergehende Belastungen dürften das reale interne Wachstum (RIG) des Nahrungsmittelkonzerns überschatten, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 13:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
76,75 CHF 		Abst. Kursziel*:
4,23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
76,36 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
4,77%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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