NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 780 US-Dollar belassen. Vor dem Hintergrund schon hoher Erwartungen habe der Streaminganbieter mit 8 Millionen eine beeindruckende Neukundenzahl vermeldet, schrieb Analyst James Heaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Margenausblick auf das dritte Quartal liege bei einer soliden Umsatzprognose über den Erwartungen. Einigen Anlegern könnte es aber Sorgen bereiten, dass die im Ausblick implizierte Neukundenzahl für das dritte Quartal nur 3,75 Millionen betrage./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 22:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 22:26 / ET



