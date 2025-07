ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 210 auf 205 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Geoff Haire gab am Mittwoch einen Ausblick auf die Ende Juli anstehenden Zahlen des ersten Halbjahres. Er rechnet mit einem schwachen organischen Umsatzwachstum und begründete damit seine Zielanpassung. Dennoch erwartet er aber eine Steigerung der operativen Marge (Ebit) um einen Prozentpunkt./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 16:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.