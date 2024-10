NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach genauerem Blick auf die Quartalszahlen von 85 auf 82 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Trendwende in der Produktpipeline werde sich länger hinziehen als gedacht, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem zweiten Kommentar, der am Mittwoch vorlag./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2024 / 20:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2024 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.