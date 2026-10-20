Oracle Aktie

116,84EUR 1,24EUR 1,07%
Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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20.10.2026 15:15:34

Oracle Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Kapazitäts- und Umsatzpläne betreffend dürfte der Fokus darauf liegen, ob die jüngste Prognose - ein Umsatz von 225 Milliarden Dollar bis 2029/30 - sowie alle Zwischenziele bis dahin bestätigt würden, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einem Ausblick auf den Investorentag. Er geht, wie er am Dienstag schrieb, sogar davon aus, dass der Softwarehersteller und Cloud-Infrastruktur-Anbieter seine Geschäftsjahresziele 2029/30 sogar anheben wird./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:35 / EDT
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 200,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 129,51 		Abst. Kursziel*:
54,43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 131,09 		Abst. Kursziel aktuell:
52,57%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:15 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 Oracle Outperform Bernstein Research
18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp. 116,94 1,16% Oracle Corp.

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16:13 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:54 Santander Buy UBS AG
15:54 National Grid Sell UBS AG
15:53 NORMA Group Kaufen DZ BANK
15:48 Novartis Neutral UBS AG
15:15 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:25 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:23 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
14:20 Santander Overweight Barclays Capital
14:19 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:16 DHL Group Overweight Barclays Capital
14:16 BBVA Equal Weight Barclays Capital
12:44 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
12:43 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
12:39 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
12:38 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
12:35 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:34 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:34 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
12:33 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
12:33 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
12:31 PNE Buy Warburg Research
12:30 Wacker Neuson Buy Warburg Research
12:29 Dürr Buy Warburg Research
12:25 Apple Neutral UBS AG
12:22 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:20 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:19 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:19 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:00 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:43 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
10:46 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:45 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 KWS SAAT Kaufen DZ BANK
10:32 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:19 ABB Market-Perform Bernstein Research
10:12 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
08:55 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:53 BASF Outperform Bernstein Research
08:51 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:50 Linde Outperform Bernstein Research
08:47 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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